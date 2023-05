Das Weltraumzeitalter eröffnete 1957 ein Sputnik, und schon 1961 flog der erste Mensch in den Weltraum: Juri Gagarin. Die Sowjetunion feierte mit dem Kosmonauten den Sieg über den imperialistischen Konkurrenten, die USA. Acht Jahre später, am 20. Juli 1969, landeten zwei Astronauten der Apollo 11 auf dem Mond, und die USA feierten es als Sieg über die kommunistische Supermacht. Wie sonderbar es sein muss, durch die menschenfeindliche Leere des Weltalls zu fliegen, konnte darüber in Vergessenheit geraten.

Jurek, der zunehmend verwirrte Sputnik-Passagier, erlebt eine Reise, die ihn in die Tiefen des Weltraums und in die der eigenen Seele führt. Er hält, was ihm widerfährt, in einem Tagebuch fest, ironisch, melancholisch, staunend und stets gefasst auf Überraschungen. Es erzählt von der Einsamkeit eines Astronauten im All und von den Gespenstern, die noch die größte Einsamkeit bevölkern. Von Laika, dem ersten Passagier eines Sputnik, ist übrigens keine Rede.