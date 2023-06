Andererseits waren 37 Prozent noch nie bei einem klassischen Konzert, einer Opern-, Ballett- oder Tanzaufführung; zehn Prozent noch nie bei einer Theateraufführung. Gut jeder Vierte gab an, dass er sich in Theatern fehl am Platz fühle. In der Altersgruppe zwischen 18 und 29 Jahren gaben das sogar 39 Prozent an. Theater richtet sich nicht an „Menschen wie mich“: Das meinten 43 Prozent der unter 30-Jährigen.