Schauspielschulrektorin Anna Luise Kiss

“In welchem Job darf man sonst ins Theater gehen?”

34:27 Minuten Anna Luise Kiss stammt aus einer Schauspielfamilie und ist heute Rektorin an der Hochschule für Schauspielkunst Ernst Busch in Berlin. © Dorothea Tuch / HfS Ernst Busch

Timm, Ulrike · 26. Mai 2023, 09:05 Uhr

Angefangen hat Anna Luise Kiss als Novizin in der TV-Serie “Um Himmels Willen”. Die Wartezeiten am Set füllte sie mit einem Fernstudium. Heute ist die promovierte Medienwissenschaftlerin Rektorin an der Hochschule für Schauspielkunst Ernst Busch.