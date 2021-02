Historische Liebesromane Wer "Bridgerton" liebt, sollte "Regency Romance" lesen

Catherine Newmark im Gepsräch mit Frank Meyer

Der Netflix-Hit "Bridgerton" basiert auf dem literarischen Genre der "Regency Romance"-Romane. (imago images / Liam Daniel / Netflix / The Hollywood Archive Los Angeles CA )

"Bridgerton" war der erfolgreichste Serienstart, den Netflix jemals hatte. Wer mehr davon möchte, sollte unbedingt einmal einen Blick in die sogenannte "Regency Romance"-Literatur werfen. Ein verschmähtes Genre, das aber viel zu bieten hat.

Netflix' Megahit "Bridgerton" basiert auf Romanen der Autorin Julia Quinn. Das Buchgenre dazu nennt sich "Regency Romance" und ein großer Fan davon ist die die Philosophin und Redakteurin Catherine Newmark.

Angefangen hat ihr Interesse an diesem Genre als Teenager, da ihre Großmutter viele dieser Bücher "zum schnellen Weglesen" besaß.

"Fifty Shades of Grey" im britischen Adel

"Regency Romance" ist dabei eine Unterrubrik der historischen Liebesromane mit einer strikten Formel, die Newmark so beschreibt:

"Eine Kombination aus extrem strengen sittlichen Konventionen in einer sehr hierarchischen Gesellschaft und ein hochadliges Setting mit einem starken Augenmerk auf so etwas wie Ehre und auch weibliche Sittlichkeit und Sittsamkeit. Also Sexualität als Tabu.

Das dann aber kombiniert mit sehr viel glühendem Begehren, mit wunderschönen jungen Menschen, die alle sehr reich sind oder reich werden wollen und dann doch auch heißen Sex miteinander haben."

Geschrieben würden Regency-Romance-Romane dabei fast ausschließlich von Frauen und auch in der Leserschaft fänden sich kaum Männer, so Newmark.

Ein zentrales Element sei dabei auch immer eine reiche und mächtige männliche Hauptfigur, die aber emotional beschädigt sei – ähnlich wie es auch in den "Fifty Shades"-Romanen der Fall ist. Und genau wie dort werde der Mann dann von der Protagonistin gerettet.

Ein detailversessenes Ausmalen der Welt

Als Setting diene dabei in den meisten Fällen das adelige London Ende des 19. oder Anfang des 20. Jahrhunderts:

"Es wird sozusagen mit relativ großer Detailversessenheit diese Welt ausgemalt, in der einen dieses Begehren überfällt, was nicht vorgesehen ist in dieser konventionellen Gesellschaft. Was immer geben ist in diesen Romanen ist Ehe und Sex. Aber nicht unbedingt in dieser Reihenfolge.", so Newmark.

Dazu kämen dann häufig relativ stark konstruierte Plot-Twists, in denen der Ruf der jungen Frau beschädigt werde, damit dieser dann von gutmeinenden Adligen gerettet werden könne. Es gehe immer darum, Spannung in einer formalisierten Welt zu erzeugen.

(hte)