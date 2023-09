Historikerin Simone Lässig

"Man weiß nicht viel über Deutschland"

36:24 Minuten

Wiese, Tim · 19. September 2023, 09:05 Uhr

Simone Lässig leitet das Deutsche Historische Institut in Washington - als erste Frau. Es ist ein Ort für wissenschaftlichen Austausch und Forschung. Eines ihrer Projekte: die Briefe, die Auswanderer in die USA an ihre Verwandten nach Deutschland schickten.