Amerika-Auswanderer aus Deutschland

Jungs - immer deutsch reden

54:25 Minuten Das Interesse an deutschen Auswanderern in den USA scheint in den 1970er und 1980er Jahren besonders groß gewesen zu sein. © Getty Images / Sean Gallup

Dieter Eicke, Joachim Reppmann, Philip-Peter Schmidt und Margarete Wohlan · 08.10.2022

Das Interesse an deutschen Auswanderern in den USA scheint in den 1970er- und 1980er-Jahren besonders groß gewesen zu sein, denn sowohl in den Archiven des RIAS als auch des Deutschlandfunks finden sich Radiobeiträge dazu aus dieser Zeit. Zwei von ihnen hören Sie hier.