Obdachlosigkeit in Deutschland

Für die vielen Obdachlosen in Deutschland steht in den kommenden Monaten wieder die besonders harte Zeit im Jahr bevor; und auch andere Menschen müssen womöglich angesichts der hohen Heizkosten daheim frieren. In Berlin hat die Partei „Die Linke“ vorgeschlagen, Sporthallen im Winter in Wärmeinseln für Bedürftige zu verwandeln. Auch aus der Kultur hört man Stimmen, die meinen, man könne doch die teuer beheizten Theater oder Museen gleichzeitig auch als Wärmeorte für alle öffnen; und auch Clubs, die in den vergangenen Corona-Wintern ihre Türen für Menschen in Not geöffnet haben, sind im Gespräch.