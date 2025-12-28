Das Bergjahr 2025

Ein Himalaya-Rekord und ein tödlicher Unfall

Die Nordseite des Mount Everest im September 2024
Den Mount Everest hat die deutsche Bergsteigerin Anja Blacha 2025 bereits zum dritten Mal bezwungen, diesmal ohne Flaschensauerstoff. © picture alliance / Associated Press / Savannah Cummins
Vogt, Ernst
Anja Blacha bestieg als erste deutsche Frau den Mount Everest ohne Flaschensauerstoff. Doch überschattet wurde 2025 von Laura Dahlmeiers Tod in Pakistan. Trotz wachsender Gefahren wollen immer mehr Menschen die Faszination der Bergriesen erleben.
