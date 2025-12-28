Das Bergjahr 2025

Ein Himalaya-Rekord und ein tödlicher Unfall

Den Mount Everest hat die deutsche Bergsteigerin Anja Blacha 2025 bereits zum dritten Mal bezwungen, diesmal ohne Flaschensauerstoff.

Anja Blacha bestieg als erste deutsche Frau den Mount Everest ohne Flaschensauerstoff. Doch überschattet wurde 2025 von Laura Dahlmeiers Tod in Pakistan. Trotz wachsender Gefahren wollen immer mehr Menschen die Faszination der Bergriesen erleben.