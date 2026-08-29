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"Der Stärkere hört zu": Herr Reff über Respekt in der Schule

13:45 Minuten "Hinter jedem Verhalten steckt eine Geschichte." Mit diesem Ansatz begegnet Lehrer Herr Reff seinen Schülerinnen und Schülern. © picture alliance / dpa / Leonie Asendorpf

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Vom Problemschüler zum Ethiklehrer und Buchautor: Herr Reff weiß aus eigener Erfahrung, wie es ist, unterschätzt zu werden. Heute unterrichtet er an einer Berliner Brennpunktschule und erklärt, warum Kinder oft stärker sind, als Erwachsene glauben.