Bücher und Bildung

"Der Stärkere hört zu": Herr Reff über Respekt in der Schule

13:45 Minuten
Ein Schüler sitzt an einem Tisch im Klassenzimmer einer Schule.
"Hinter jedem Verhalten steckt eine Geschichte." Mit diesem Ansatz begegnet Lehrer Herr Reff seinen Schülerinnen und Schülern. © picture alliance / dpa / Leonie Asendorpf
Rabhansl, Christian |
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Vom Problemschüler zum Ethiklehrer und Buchautor: Herr Reff weiß aus eigener Erfahrung, wie es ist, unterschätzt zu werden. Heute unterrichtet er an einer Berliner Brennpunktschule und erklärt, warum Kinder oft stärker sind, als Erwachsene glauben.
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