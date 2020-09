Helmut Böttiger über Botho Strauß "Er redet oft wie die Populisten, die er eigentlich ablehnt"

Moderation: Joachim Scholl

Neues von Botho Strauß: Der Schriftsteller entdeckt in Deutschland "eine beinah grenzenlose linke Mitte". (Rowohlt / Deutschlandradio)

"Expedition zu den Wächtern und Sprengmeistern" heißt der neue Essayband von Botho Strauß. Der Literaturkritiker Helmut Böttiger meint, man müsse Strauß ernst nehmen, der sich offensiv als "Rechten" bezeichne und eine "Pose der Geistesaristokratie" einnehme.

Der Schriftsteller Botho Strauß ist mittlerweile 75 Jahre alt. Er wurde vor allem als Dramatiker berühmt und war in den 1980er-Jahren einer der meistgespielten Autoren mit klugen gesellschaftskritischen Stücken.

Einen höchst umstrittenen Ruf genießt der Büchner-Preisträger aber als Essayist. Seitdem im Jahr 1993 im "Spiegel" sein Text "Anschwellender Bocksgesang" erschien, gilt er manchen als Vertreter einer neuen intellektuellen "Rechten".

Es ist ein Text mit weit ausufernden kulturtheoretischen Überlegungen und immer wieder bezeichnenden Sätzen - ein Beispiel:

"Wir werden herausgefordert, uns Heerscharen von Vertriebenen und heimatlos Gewordenen gegenüber mitleidvoll und hilfsbereit zu verhalten, wir sind per Gesetz zur Güte verpflichtet."

Oder: "Dass ein Volk sein Sittengesetz gegen andere behaupten will und dafür bereit ist, Blutopfer zu bringen, das verstehen wir nicht mehr und halten es in unserer liberal-libertären Selbstbezogenheit für falsch und verwerflich."

Garantierte Aufmerksamkeit

Die Aufmerksamkeit ist also garantiert, wenn sich Botho Strauß zu Wort meldet. "Expedition zu den Wächtern und Sprengmeistern" – so heißt ein Essayband, der nun bei Rowohlt erschienen ist.

Botho Strauß: Sein literarisches Können ist unbestritten. Als Essayist eckt er immer wieder an. (imago / imagebroker)

"Botho Strauß war ein herausragender Autor", sagt der Literaturhistoriker und Kritiker Helmut Böttiger. Neben den Theaterstücken aus den 1980er-Jahren sei seine Prosasammlung "Paare, Passanten" aus dem Jahr 1981 so etwas wie das Signum der Epoche gewesen: "Da schienen die 68er sich gegenseitig ironisch den Spiegel vorzuhalten."

Dogmatische Verengung links wie rechts

Botho Strauß habe als Linker angefangen, als Dramaturg bei der Berliner Schaubühne. "Da gibt es schon Essays von ihm, wo er die gesellschaftskritische Rolle des Theaters sehr vehement einfordert." Dann habe er "diese frühe linke Geschichte" einfach umgepolt und eine dogmatische Verengung – nun eben im rechten Spektrum – beibehalten, so Böttiger.

In dem jetzt erschienenen Band gebe es nur einen einzigen neuen Text, den Böttiger wie folgt charakterisiert:

"Die Öffentlichkeit, wie sie sich heute darstellt, lehnt er vehement ab: Das sind alles nur Debattiermasken, Diskursstrolche, Ungläubige. Und man merkt, dass er eigentlich genauso redet wie die Populisten, die Rechtsradikalen, die er eigentlich ablehnt. Er sagt, Deutschland, die Bundesrepublik ist 'eine beinahe grenzenlose linke Mitte', dazu gehört dann natülrich auch Angela Merkel. Da unterscheidet er sich gar nicht so sehr von der kruden politisch rechten Ebene."

Ein "Siebengestirn" als Geistesaristokratie

Als rechter Denker suche Strauß die Tradition einer "neuen geistigen Rechten", einer Geistesaristokratie, die er in dem "Siebengestirn" Ernst Jünger, Gottfried Benn, Carl Schmitt, Rudolph Borchardt, Martin Heidegger, Stefan George und Hugo von Hofmannsthal erkenne. Diese Denker seien in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts "aufgegangen" und strahlten "überlegen" bis heute.

Böttiger nennt diese Aufzählung "reine Ideologie". Es sei symptomatisch, dass zum Beispiel Kafka fehle, "wirklich die Jahrhundertfigur". Carl Schmitt wiederum habe in Verehrung für Adolf Hitler einen Kongress über die geistige Minderwertigkeit der Juden organisiert. Sofern Strauß also in seiner "Pose der Geistesaristokratie" diese geistige Rechte für sich reklamiere, gebe es durchaus Verbindungen mit dem Nationalsozialismus – "und das ist eine ziemlich offene Flanke", so Böttiger.

Botho Strauss: "Expedition zu den Wächtern und Sprengmeistern"

Rowohlt Verlag, Hamburg 2020

400 Seiten, 26 Euro