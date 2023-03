Gesundheit

Die Schleswig-Holsteinerin, die zurzeit in Hildesheim Mathe und Sport studiert, erinnert sich noch gut an ihren ersten Sprung vom Dreimeterbrett:

Kein Wunder, dass sie das Wasser liebt. Verständlich, dass auch ihre Mutter Claudia Heise eine echte Wasserratte ist. Sie gibt Schwimmkurse in Timmendorfer Strand in einem Schwimmbad. Das wird gerade saniert - und deshalb sitzen ihre Kurs-Kinder und sie derzeit auf dem Trockenen.

Kerstin Seifert, die in dem Lübecker Pflegeheim Hanse-Residenz sowohl alten Menschen mit Wassergymnastik und Aquacycling hilft, sowie Babyschwimmkurse anbietet, weiß, warum das Wasser heilende Wirkung hat. "Nicht nur dadurch, dass wir nur zehn Prozent unseres Gewichts im Wasser haben - aber den 900-fachen Widerstand zu Luft. Dann wirkt es natürlich aufs Bindegewebe. Das ist wie eine permanente Massage - und, ganz wichtig, aufs Lymphsystem. Wir unterrichten ja das Aquaycling - das ist etwas, was in der Reha entwickelt wurde für die Wiedereinsetzung von Kniegelenken."

Durch den Wasserdruck verengen sich die Blutgefäße an der Hautoberfläche. Dadurch wird das Blut zurück in den Brustraum gedrängt und das Herz muss kräftiger arbeiten als bei Sport an Land. Langfristig passt sich das Herz an Belastung an und wird leistungsfähiger.