Harte Zeiten für Schwimmbäder

Die Coronapandemie, die Energiekrise und massiver Personalmangel machen es den Betreibern von Schwimmbädern zunehmend schwer. Wie es in Zukunft mit den rund 9000 Schwimmbädern in Deutschland weitergehen soll, wird deshalb heute im Sportausschuss des Deutschen Bundestages beraten.

Es gebe bei den Bädern bereits einen leichten Rückgang, sagt Christian Kuhn, geschäftsführender Gesellschafter der Deutschen Sportstättenbetriebs- und Planungsgesellschaft (DSBG). "Aber die Wasserfläche scheint gleich zu bleiben." Doch die Bäder müssten dringend umgebaut und saniert werden. "Das braucht viel Geld in diesen Zeiten." Schwimmbäder, die wegen der hohen Energiekosten die Badetemperatur gesenkt haben, verlören derzeit sehr viele Badegäste.

Vor allem der Personalmangel macht sich bemerkbar. Wie in anderen Berufen mit Schichtdiensten sei es schwer, neue Mitarbeiter zu finden, so Kuhn. Bademeister seien früher Respektspersonen gewesen, aber heute ganz neuen Herausforderungen, bis zur Schlichtung von Schlägereien, ausgesetzt. "Der Anspruch an unsere Mitarbeitenden ist enorm groß geworden."