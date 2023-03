Nadia Shehadeh: "Anti-Girlboss"

Hat jetzt keiner mehr Lust auf Arbeiten?

32:41 Minuten

Watty, Christine; Stucke, Julius; Shehadeh, Nadia · 02. März 2023, 17:05 Uhr

Nadia Shehadeh fordert in ihrem neuen Buch das Recht auf Faulsein. Was nach privater Haltung klingt, wird am Ende selbstverständlich politisch. Denn am Nine-to-five-Modell und der klassischen Karriereleiter wird schon eine Weile gerüttelt.