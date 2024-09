Warum haben die demokratischen Parteien dem Aufstieg der Populisten, von Ostdeutschland über Frankreich bis in die USA, kaum etwas entgegenzusetzen? Offenbar sind die Politikangebote, mit denen sie irgendwann in ihrer Geschichte mal gut gefahren sind, zu anderen Zeiten für anders strukturierte Bevölkerungen vor dem Hintergrund anderer Aufgaben entworfen worden. Zu dem, was nicht wenige Menschen heute als Defizit empfinden oder als Verlust befürchten, passen sie nicht mehr.