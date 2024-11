Trump wird Präsident

Hangover dank Eilmeldungen

42:09 Minuten

Trump wird wieder Präsident, Olaf Scholz schmeißt Lindner raus, Neuwahlen stehen an: Ticker- und Eilmeldungsjunkies kommen aktuell voll auf ihre Kosten. Das lakonische Wahlstudio fragt, welche Rolle Memes, Rhythmus und Popkultur in all dem spielen.