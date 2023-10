Autorin Lizzie Doron

"Es fühlt sich an wie ein weiterer Holocaust"

18:39 Minuten Das Massaker auf Israelis sei eine komplett neue Situation, sagt Lizzie Doron: "Es ist riesiger mentaler Zusammenbruch." © imago / PontusLundahl

Doron, Lizzie · 10. Oktober 2023, 10:15 Uhr

Der Hamas-Terror fühle sich an wie ein Pogrom in einem sicher geglaubten Land, sagt Autorin und Friedensaktivistin Lizzie Doron. Derzeit ist sie in Tel Aviv und hofft, dass man sich nicht in Brutalität verliere. Rache sei kein Konzept für Politik.