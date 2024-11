Kaum ein anderer Kriminalitätsbereich hat wohl ein so hohes Dunkelfeld wie die häusliche Gewalt: Demütigungen, Prügel und Vergewaltigungen durch Partner, Väter oder Großeltern werden nur äußerst selten zur Anzeige gebracht.

Die Täter kommen also mehrheitlich davon - und können weitermachen. Doch es gibt auch einige, die sich ihrer Verantwortung stellen. Im besten Fall reflektieren sie dabei ihr Verhalten und hören auf, gewalttätig zu sein.

Bei diesem Prozess brauchen sie in der Regel Unterstützung. Die sogenannte Täterarbeit ist ein wichtiger Baustein im Kampf gegen die häusliche Gewalt. Dennoch gibt es nicht genug Angebote bundesweit – nicht jeder Täter, der an sich arbeiten und sich ändern will, bekommt die nötige Hilfe.