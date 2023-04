Recherche zu Neustart Kultur

Gute Bücher, schlechte Bücher - gleiches Geld?

34:48 Minuten

Watty, Christine; Kuball, Max; Sim, Peter · 26. April 2023, 17:05 Uhr

In dieser Spezialausgabe unseres Kulturpodcasts sprechen wir über die aktuellen Ergebnisse unserer Recherche zu den Verteilungsmechanismen der so genannten Kulturmilliarde, die während Corona viele Existenzen rettete. Wie lief das in der Literatur?