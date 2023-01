Gastarbeiterinnen

„Ich habe mich viele Jahre mit der ersten Einwanderungsgeneration von Frauen beschäftigt, auch meine Mutter ist eingewandert. Dann fing ich irgendwann an zu schreiben. Das war so ein bisschen Empowerment. Es gab diese ewigen Debatten über Frauen, die nicht integriert seien, über Männer, die die Frauen unterdrücken, vor allem die muslimische Gemeinschaft wurde so beschrieben. Das war ganz anders als das, was ich in meinem Leben kennengelernt hatte. Ich will nicht sagen, dass es das nicht gibt. Es gibt in jeder Gesellschaft Gewalt gegen Frauen, in jeder Nation – wir wissen, wie die Zahlen in Deutschland sind. Aber ich wollte einfach losschreiben. (…) Ich habe nebenbei geschrieben, neben der Arbeit, im Urlaub, und dann hatte ich einfach Glück: Ich war schwanger und lag zwei Monate im Krankenhaus. Was macht man da? Man schreibt das Manuskript zu Ende.“