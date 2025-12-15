Guatemalas Eliten

Der lange Schatten eines korrupten Systems

22:53 Minuten
Bernardo Arévalo (Mitte) und Karin Herrera stehen neben hochrangigen Militärs auf einer Tribüne und blicken auf eine Militärparade mit vielen Fahnen
Präsident Bernardo Arévalo war vor gut zwei Jahren nach massiven Protesten gewählt worden, getragen vor allem von indigenen Gemeinden. © picture alliance / AP / Moises Castillo
Anne Demmer, Katja Bigalke |
Bernardo Arévalo wurde 2024 auch mit Unterstützung Indigener zum Präsidenten Guatemalas gewählt. Doch seit seiner Amtsübernahme fehlt es an Fortschritt. Viele junge Menschen wollen das nicht länger hinnehmen. Sie fordern Veränderung und Gerechtigkeit.
