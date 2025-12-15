Guatemalas Eliten

Der lange Schatten eines korrupten Systems

Präsident Bernardo Arévalo war vor gut zwei Jahren nach massiven Protesten gewählt worden, getragen vor allem von indigenen Gemeinden.

Bernardo Arévalo wurde 2024 auch mit Unterstützung Indigener zum Präsidenten Guatemalas gewählt. Doch seit seiner Amtsübernahme fehlt es an Fortschritt. Viele junge Menschen wollen das nicht länger hinnehmen. Sie fordern Veränderung und Gerechtigkeit.