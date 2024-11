Flucht in die USA

Mittelamerikas Klima-Abwanderung

27:17 Minuten Auch Honduras wird immer wieder von schweren Hurrikans heimgesucht, die ganze Ernten vernichten. © picture alliance / Zumapress / Gregg Brekke

Link kopieren/teilen Der Link wurde in die Zwischenablage kopiert.

Email Audio herunterladen

Dürren, Sturzregen und Wirbelstürme treffen die Menschen in Honduras und Guatemala immer härter. Der Klimawandel fördert somit die Abwanderung aus Zentralamerika in die USA. Massive Investitionen in Nachhaltigkeit und Bildung wären eine Antwort.