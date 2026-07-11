Ressource Wasser

Unser Grundwasser gerät unter Stress

29:51 Minuten
Nur noch ein Rinnsal ist die Dreisam in der March nahe Freiburg im Juli 2026.
Die extreme Hitzeperiode im Juni 2026 hat die Dreisam bei Freiburg fast vollkommen trocken gelegt. Viele Flüsse zeigen Niedrigstpegel - ein Problem auch für die Wasserwirtschaft. © picture alliance / Winfried Rothermel / Winfried Rothermel
Hoffmeister, Anna |
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Trinkwasser ist eine unabdingbare Ressource unseres Lebens. Doch der Grundwasserpegel ist auch durch die Hitzewellen deutlich gesunken. Der Hydrobiologe Dietrich Borchardt sieht die Verantwortung für die Wasserversorgung auch bei den Verbrauchern.
DasLogo des Podcasts Tacheles zeigt die Beine und Füße eines Menschen in Turnschuhen und Jeans, von oben herab fotografiert. Auf dem Asphalt unter seinen Füßen sind Pfeile in verschiedene Richtungen aufgemalt
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In dieser halben Stunden wird Klartext gesprochen. Es geht um Personen, Fakten, Meinungen. Wir... Mehr anzeigen

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