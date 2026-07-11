Ressource Wasser

Unser Grundwasser gerät unter Stress

29:51 Minuten Die extreme Hitzeperiode im Juni 2026 hat die Dreisam bei Freiburg fast vollkommen trocken gelegt. Viele Flüsse zeigen Niedrigstpegel - ein Problem auch für die Wasserwirtschaft. © picture alliance / Winfried Rothermel / Winfried Rothermel

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Trinkwasser ist eine unabdingbare Ressource unseres Lebens. Doch der Grundwasserpegel ist auch durch die Hitzewellen deutlich gesunken. Der Hydrobiologe Dietrich Borchardt sieht die Verantwortung für die Wasserversorgung auch bei den Verbrauchern.