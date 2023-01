Grüne Gentechnik

Ihren ersten aufklärerischen Artikel zum Thema Nutzpflanzen und Gentechnik schrieb Christiane Nüsslein-Volhard 1998: Sie erläuterte, was passiert, wenn Ackerpflanzen gentechnisch verändert werden – und warum Panikmache in Bezug auf solche Pflanzen falsche Signale setzt. „Doch seitdem ist nichts passiert", sagt sie. "Und das macht einen manchmal ganz schön wütend.“

Was die inzwischen 80-jährige Biochemikerin und Nobelpreisträgerin für Medizin (1995) vor allem wütend macht? „Die Leute haben es einfach nicht verstanden zum Teil. Sie haben nicht verstanden, dass Gene nicht über die Nahrung in den menschlichen Körper eingebaut, sondern verdaut werden - egal, ob es Fremdgene sind oder die Gene von unseren Nahrungsmitteln, die ja im Grunde auch alle Fremdgene sind.“

Nach wie vor ist der Protest gegen gentechnisch veränderte Kulturpflanzen vehement. Das zeigen etwa Bündnisse wie „Wir haben es satt“ , das anlässlich der Agrarmesse „Grüne Woche“ in Berlin gerade wieder „Hunger beenden und Agrogentechnik beenden“ fordert.

Vier von fünf Deutschen lehnen laut einer Studie des Bundesumweltministeriums Gentechnik in der Landwirtschaft ab.

Nüsslein-Volhard, langjährige Direktorin des Max-Planck-Instituts für Entwicklungsbiologie in Tübingen, hat gerade einen Gastbeitrag zum Thema im "Spiegel" veröffentlicht. Darin schreibt sie unter anderem: "Meine Vision für unser Land ist der Anbau gentechnisch veränderter resistenter Kulturpflanzen".

Sie begründet das vor allem damit, dass die Pflanzen so ertragreicher, anpassungsfähiger an den Klimawandel und zugleich resistenter gegen Schädlinge gemacht werden könnten. Das Spritzen mit Pestiziden würde dann weitgehend überflüssig werden, so die Wissenschaftlerin.