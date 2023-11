Missy Magazine-Gründerin

Stefanie Lohaus – Die wütende Feministin

37:18 Minuten Die Missy-Magazin-Gründerin Stefanie Lohaus schreibt in "Stärker als Wut" über die Geschichte des Feminismus aus deutscher Sicht. © picture alliance / Panama Pictures / Christoph Hardt

Riedel, Annette · 14. November 2023, 09:05 Uhr

Es sei heute normaler als je zuvor, Feministin zu sein, sagt die Journalistin Stefanie Lohaus. Trotzdem erlebten Frauen noch immer Diskriminierung, ob in den sozialen Medien oder am Arbeitsplatz. Das mache sie wütend, so die Missy Magazine-Gründerin.