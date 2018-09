Großmeister der Science-Fiction-Literatur Die fantastischen Brüder Strugatzki

Von Martin Hartwig

Sie gelten als das berühmteste Autorenduo der Science-Fiction: Arkadi (l.) und Boris Strugatzki. (RIA Novosti / dpa)

Jahrelang bemühte sich Journalist Martin Hartwig um ein Interview mit Boris Strugatzki, der gemeinsam mit seinem Bruder Arkadi zu den Großmeistern der Science-Fiction-Literatur gehört. Schließlich, 2011, bekam Hartwig eine Audiodatei zugesandt: "Deutsche Radio".

Die Romane der russischen Schriftsteller-Brüder Boris und Arkadi Strugatzki hatten in den 70er- und 80er-Jahren Millionenauflagen in der Sowjetunion. Oft waren die in den Weiten des Weltraums und in einer fernen Zukunft angesiedelten Geschichten leicht erkennbare Allegorien auf das Leben im Sozialismus und wurden deshalb massiv zensiert. Im Westen sind die Strugatzkis vor allem mit "Picknick am Wegesrand", der 1972 erschienenen Romanvorlage zu Andrei Tarkowskis Film "Stalker", bekannt geworden. Auch nach dem Tod Arkadi Strugatzkis 1991 schrieb Boris weiter und verfasste unter dem Pseudonym S. Vititsky die beiden Romane "Die Suche nach der Vorherbestimmung" (1994) und "Die Ohnmächtigen" (2003).

Sechs Jahre lang bemühte sich Martin Hartwig um ein Interview mit Boris Strugatzki, bis ihn 2011 eine E-Mail mit dem Link zu einer Datei "Deutsche Radio" erreichte.

Es ist eine verrauschte Aufnahme, auf der ein betagter Mann von den Abenteuern des Kosmonauten Maxim Kammerer, Romanfigur im Science-Fiction-Thriller "Die bewohnte Insel", berichtet und davon, wie die sowjetische Zensur dem Helden einen deutschen Nachnamen aufzwang. Er erzählt vom Schriftstellerleben in der Sowjetunion und im neuen Russland, das er für "eine Art Obervolta mit Atomraketen" hält. Ein Jahr später verstarb Boris Strugatzki.



Die Sendung – eine Wiederholung von 2011 – stellt das große, zutiefst humanistische Werk von Boris und Arkadi Strugatzki vor.



Manuskript zur Sendung als PDF-Dokument oder im barrierefreien Textformat.