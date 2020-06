Große Operette von Paul Abraham "Dschainah. Das Mädchen aus dem Tanzhaus"

Moderation: Stefan Lang

Dschainah (Hera Hyesang Park) kann Pierre Claudel für sich gewinnen. (Iko Freese / drama-berlin.de)

Madama Butterfly als Operette in Vietnam! – Paul Abrahams musikalisches Liebesabenteuer eines französischen Marineoffiziers mit einer Dschainah, der vietnamesischen Variante einer japanischen Geisha, ist eine wilde Mischung aus Puccini, Puszta und Jazz.

Es war ein Auftragswerk des Wiener Kaffee-Königs Julius Meinl II. für dessen japanische Frau Michiko Tanaka. Rund 85 Jahre nach ihrer Uraufführung in Wien erlebte das Werk nun seine verspätete Deutsche Erstaufführung in der Komischen Oper Berlin – ein ganz besonderes Fundstück in der Reihe von Ausgrabungen und Wiederentdeckungen an der Komischen Oper Berlin.

Der Reiz der schönen Lylo

Im Sing-Song-Haus des finsteren Dajak in Saigon arbeitet das Mädchen Lylo als Dschainah. Als sie von ihrem ebenso gefühllosen wie geldgierigen Besitzer verkauft werden soll, erklärt sich der Schriftsteller und Marineoffizier Pierre Claudel kurzerhand dazu bereit, Lylo zu heiraten.

Happy End für Pariser Mädel

Dumm nur, dass in Paris seine Verlobte Yvonne auf Pierres rechtzeitige Rückkehr wartet, denn aus Erbschaftsgründen muss Yvonne bis zu einem bestimmten Datum verheiratet sein. Aber Schwiegermutter Hortense Cliquot hat vorgesorgt und schon vor Pierres Abreise einen Bräutigam-Stellvertreter ernannt. Pierre hat es denn auch nicht allzu eilig, seine »befristete Ehe« mit Lylo aufzulösen und nach Frankreich zurückzukehren. Aber eine Madame Cliquot reist, wenn es sein muss, auch mit Tochter und Entourage nach Vietnam, um den treulosen Schwiegersohn zur Raison und unter die Haube zu bringen.

Aufzeichnung vom 22. Dezember 2019 in der Komischen Oper Berlin

Paul Abraham

Dschainah. Das Mädchen aus dem Tanzhaus

Große Operette in zwei Akten auf ein Libretto von Alfred Grünwald und Fritz Löhner-Beda

Bühnenpraktische Rekonstruktion von Henning Hagedorn und Matthias Grimminger

Dschainah – Hera Hyesang Park

Pierre Claudel – Johannes Dunz

Hortense Cliquot – Zizie de Paris

Yvonne – Mirka Wagner

Baron Bogumil Barczewsky – Dániel Fiko

Erzähler – Klaus Christian Schreiber



Chorsolisten der Komischen Oper Berlin

Chor der Komischen Oper Berlin

Orchester der Komischen Oper Berlin

Leitung: Hendrik Vestmann