Graham Nash Folklegende mit neuem Soloalbum unterwegs

Moderation: Holger Beythien

Graham Nash beim diesjährigen Rudolstadt-Festival. (Matthias Kimpel)

Der heute 76-jährige Graham Nash, der sich inzwischen auch als Fotograf einen Namen gemacht hat, steht nach wie vor im Rampenlicht der Öffentlichkeit – nicht nur auf den Konzertbühnen der Welt, sondern auch mit seinem zivilgesellschaftlichen Engagement.

"Die Leute sollen eines wissen: Ich will Musik für sie machen. Und das ist kein Job für mich, das ist mein Leben." So Graham Nash in einem Interview mit unserem Sender am Rande seines Rudolstadt-Auftritts, der getrost zu den (vielen!) Höhepunkten des diesjährigen Rudolstadt-Festivals gezählt werden darf.

Ein Alter, der nicht zum "alten Eisen" gehört

Und das nicht nur, weil Graham Nash als lebende Folk- und Rockmusik-Legende seinen alten, unvergessenen Songs wie "Teach your children", "Our House", "Chicago" oder "Military Madness" immer wieder neue Facetten abgewinnen kann. Sondern auch, weil er mit den neuen Songs seines aktuellen Albums "This Path Tonight" einmal mehr unter Beweis stellte, dass die sogenannten Alten mit ihrer hohen musikalischen Professionalität noch lange nicht zum "alten Eisen" gehören.

Bei aller Abgeklärtheit stehen sie immer noch voll hinter ihrer Musik, ganz einfach deshalb, weil sie nie den Boden unter den Füßen verloren haben. Er sei kein Star, erzählte er uns. "Ich bin einfach ein ganz normaler Mensch, der nur etwas Besonderes mit meiner Zeit angefangen hat. Und das seit über 60 Jahren."

Aufzeichnung vom 07.07.2018

Rudolstadt, Heine-Park