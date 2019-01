Glosse: 2019, gehacked! So wird das neue Jahr

Von Andre Zantow

Ganz ohne Glaskugel: Andre Zantow schaut mit seiner Glosse zwölf Monate in die Zukunft. (imago/Ikon Images)

Kalter oder warmer Brexit? Hochsommer oder Regenzeit? Vorzeitiger Abtritt der Kanzlerin oder doch noch eine fünfte Legislatur? Und was plant eigentlich Donald Trump? Fragen über Fragen an das Jahr 2019 - hier die Antworten exklusiv vorab.

Januar 2019

Das Jahr beginnt mit einem Paukenschlag. Theresa May verliert die Abstimmung über ihr Brexit-Gesetz im britischen Parlament. Der ungeordnete EU-Austritt wird Realität. Als Strafe beschließen die Abgeordneten einstimmig: May muss weiter regieren, damit ihr Name für den Murx in den Geschichtsbüchern landet. Apropos:

"Viele bewundern uns und Bayern ist für viele auch ein Vorbild."

Obervorbild Markus Söder muss nach dem schlechtesten CSU-Ergebnis seit 68 Jahren in Bayern auch noch den Parteivorsitz übernehmen. Am 19. Januar schubst er Horst Seehofer aus dem Bierzelt und krönt sich zum neuen Monarchen. Oben auf seiner Agenda seit neustem: Klimaschutz und mehr Europa: Ein dreister Themenklau bei der Konkurrenz.

Ganz wie sein großes Vorbild. Zu dessen Ehren hat auch sein neues Faschings-Kostüm ausgewählt: Markus Söder verkleidet sich in diesem Jahr als Angela Merkel.

Februar 2019

Noch immer steckt Süddeutschland unter einer großen Schneedecke. Züge, Flugzeuge, Autos – nichts geht mehr seit Wochen. In Städten wie Stuttgart sinkt die Abgasbelastung so rapide, dass die Grünen in Berlin und Hamburg über den großflächigen Einsatz von Schneekanonen debattieren.

Erste Start-ups gründen sich, die Langlauf-Skier zum Mieten in den Metropolen verteilen. Handschuhe sind der neue heiße Scheiß. Und aus Grönland kommen plötzlich viele Inuit, die Asyl wollen. Sie hätten von dem Schnee gehört, das gebe es in Grönland nicht mehr. Ein Politikum. Die AfD spricht von White Trash.

Als die Temperaturen wieder über Null steigen, weinen die Inuit. Ihre Bilder gehen um die Welt.

März 2019

Im ganzen Monat laufen Dauerverhandlungen, um den ungeordneten Brexit noch aufzuhalten. Am Abend des 28. März dann die Einigung: Das Vereinigte Königreich darf vollständig im Binnenmarkt bleiben, solange seine Top-Künstler auf dem Festland kostenlos auftreten.

Adele demnächst einmal pro Woche gratis in der Berliner Hasenheide: Das zumindest prognostiziert Andre Zantow. (VALERIE MACON / AFP)

Laut Vertragsdetails soll Adele künftig einmal die Woche in der Berliner Hasenheide trällern, Elton John klimpert jeden zweiten Dienstag auf dem Pariser Eifelturm und Robbie Williams muss immer samstags irgendwo in Griechenland "Sing When You're Winning" performen. Und wenn Theresa May auch Paul McCartney überreden kann, einmal im Monat an einer Brüsseler Pommes-Bude zu spielen, legt die EU-Kommission noch die Zollunion drauf.

"Fair Deal", heißt es dazu aus beiden Lagern.

April 2019

In Deutschland herrscht Stimmung wie beim Sommermärchen. Fahnen, Jubel – alles kulminiert in der großen Party am 12. April: Vor dem Brandenburger Tor und bundesweit feiern die Menschen: "100 Jahre Bauhaus".

Die Bildzeitung ersetzte extra sämtliche Frauenbilder durch Gutscheine für Dübel, im Fernsehen sendet RTL in Dauerschleife die besten Heimwerkersendungen mit Bauhaus-Produkten, bis abends im Schlaumeier-Radio jemand anmerkt, dass es bei den Feierlichkeiten nicht um den Baumarkt geht. Plötzlich endet die Euphorie.

Mai 2019

In Bremen wählen die Bremer am 26. Mai die Bremische Bürgerschaft. Ein Termin der leider untergeht an diesem Tag, weil gleichzeitig 700 EU-Parlamentarier bestimmt werden. Völlig überbewertet, wenn Sie mich fragen. Ganz im Gegensatz zur Bremischen Bürgerschaft, wo noch Feierabend-Politiker sitzen: Die haben einen richtigen Job, und machen diese Politik-Kiste quasi ehrenamtlich. Weil Sie Bock drauf haben, aus Leidenschaft und nicht wegen der Kohle oder den großen Themen.

In Brüssel müssen Politiker allein zum Kaffee trinken 20 Sprachen beherrschen und wenn Manfred Weber Kommissions-Chef wird, kommt auch noch Bayrisch dazu - das ist doch unmenschlich. Also: Geben Sie am 26. Mai ihre Stimme für die Bremische Bürgerschaft ab: Weil Feierabend-Politiker die Zukunft sind – und nebenbei tagsüber Zeit haben für Haushalt und Familie.

Juni 2019

Der nächste Jahrhundertsommer. Alle schwitzen. Kurzzeitig gibt es Aufregung, weil sich zwei Inuit in einem Eisladen einquartieren und damit gegen die Residenzpflicht verstoßen. Und Elton John erntet höhnische Kommentare, weil er seine Arbeitsbedingungen für nicht akzeptabel hält, er wolle nicht mehr für lau am Eifelturm auftreten und schließe sich jetzt den Gelbwesten an. Wenige Tage später tragen alle Demonstranten große lila Brillen.

Juli 2019

Neuer Datenskandal in Deutschland – Nach der Veröffentlichung von privaten E-Mails und Kontoauszügen von Politikern und Journalisten, werden nun auch normale YouTube-Stars bloßgestellt.

"Heute überrascht mich wieder ein Fan zu Hause."

Sogenannte Fans haben jahrelang persönliche Daten von Jounes Amiri und anderen YouTube-Stars gesammelt. Darunter sollen auch Videos aus dem heimischen Kinderzimmer sein. Das BSI zeigt sich alarmiert. Hans-Peter Friedrich aus dem Bundestagsausschuss für Digitale Agenda sagt:

"Das ist die Kehrseite der modernen Technik. Es ist nicht an der Zeit, panisch zu reagieren."

August 2019

Die SPD macht Schluss. Ende im Gelände. Schicht im Schacht. Kevin Kühnert hat sich durchgesetzt. Also mit der Abschaffung von Hartz IV. Was haben Sie denn gedacht? Das neue System soll Arm und Reich künftig wieder zusammen bringen. Ganz direkt: Jeder Arbeitslose in Deutschland erhält einen Millionär als Paten. Beide Gruppen sind inzwischen etwa gleich groß.

Hartz IV wird abgeschafft: Juso-Chef Kevin Kühnert setzt sich durch, sagt Andre Zantow voraus. (dpa / picture alliance / Michael Kappeler)

Und der Millionär muss künftig entweder ein Prozent seiner Zeit oder seines Einkommens an den Arbeitslosen geben. Allen ist klar, wie das ausgeht. Win-win.

September 2019

Brandenburg und Sachsen wählen – Großes Streitthema werden die Inuit. Sachsens Ministerpräsident Kretschmer will hart durchgreifen. Daraufhin erhält die AfD 25 Prozent und Kretschmer seine Entlassung.

In Brandenburg kann die SPD dank des Rekordergebnisses von 21 Prozent stärkste Kraft bleiben. Rot-Rot braucht jedoch die Grünen, um weiter zu regieren. Die sagen zu für Rot-Rot-Grün, aber nur unter der Bedingung, es künftig im Bund andersherum zu machen.

Oktober 2019

Thüringen – auch dort dürfen die Menschen ihren Landtag neu wählen. Beim anschließenden Koalitionspoker geht die AfD leer aus und macht ihren Landesvorsitzenden Björn Höcke damit zum "Gröfurz": zum größten funktionslosen Rumpelstilzchen aller Zeiten.

Ministerpräsident Bodo Rahmelow muss abtreten. Als erster Landesvater der Linkspartei hat er Thüringen nicht zu einem sozialistischen Räte-Freistaat umgebaut. Erstaunen im Ausland, Trauer bei Sarah Wagenknecht.

November 2019

Der Deal von Theresa May platzt. Die britischen Musiker haben keine Lust mehr kostenlos auf dem Festland zu spielen. Angeführt von Elton Johns Gewerkschaft reisen sie illegal auf die Insel und initiieren ein zweites Referendum, ohne Wahlkampf. Am nächsten Tag entscheiden sich 80 Prozent der Briten für die EU. In der Analyse heißt es: Die meisten Brexit-Befürworter sind offenbar verstorben oder nach Spanien abgewandert.

Dezember 2019

"Das ist die letzte Neujahrsansprache von mir", mit diesen Worten kündigt Angela Merkel Neuwahlen für das Frühjahr 2020 an. Zur Begründung sagt sie: "Bundeskanzlerin schön und gut, aber als Weltbürgerin, werde sie nun an wichtigerer Stelle gebraucht." Aus dem Auswertigen Amt heißt es später, Merkel wolle in die USA reisen, um mit einem Gastbeitrag in der "Washington Post" einen alten, korrupten Mann aus dem Amt zu schieben.