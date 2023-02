Globale Ideengeschichte

Aus diesen gegenseitigen „Verflechtungen“ entwickelt Mulsow die Umrisse einer „globalen Ideengeschichte“. Entscheidend dabei ist für ihn aus europäischer Sicht, „dass wir auch die Perspektive der anderen Seite einnehmen und dann sehen, was wechselseitig passiert ist. Und das ist bisher in der Philosophiegeschichte noch nicht so stark angekommen: Wir fangen meistens bei den Griechen an und dann schauen wir, wie hat sich das Ganze entwickelt bis zu Wittgenstein, Heidegger, Habermas , und ziehen die großen Linien.“