Gil Scott-Heron Band

Stimme einer Ära

90:02 Minuten Gil Scott-Heron – Stimme der 1970er, Musiker und Aktivist, der mit Soul, Jazz und Spoken Word ganze Generationen prägte. © picture alliance / empics | Owen Humphreys

Gil Scott-Heron, Ikone des Spoken Word und Vorreiter des Hip-Hop, verband Poesie mit Jazz, Soul und politischem Bewusstsein. Sein Konzert zeigt, wie eindringlich Musik und Worte zu Zeitzeugnissen voller Kraft und Relevanz werden.