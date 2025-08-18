Deutschlandfunk
Gil Scott-Heron Band
Stimme einer Ära
90:02 Minuten
Gil Scott-Heron – Stimme der 1970er, Musiker und Aktivist, der mit Soul, Jazz und Spoken Word ganze Generationen prägte. © picture alliance / empics | Owen Humphreys
Wegner, Matthias
|
18. August 2025, 20:00 Uhr
Gil Scott-Heron, Ikone des Spoken Word und Vorreiter des Hip-Hop, verband Poesie mit Jazz, Soul und politischem Bewusstsein. Sein Konzert zeigt, wie eindringlich Musik und Worte zu Zeitzeugnissen voller Kraft und Relevanz werden.
