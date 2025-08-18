    Gil Scott-Heron Band

    Stimme einer Ära

    90:02 Minuten
    Wir sehen eine Wandzeichnung, auf der der Musiker Gil Scott Heron abgebildet ist.
    Gil Scott-Heron – Stimme der 1970er, Musiker und Aktivist, der mit Soul, Jazz und Spoken Word ganze Generationen prägte. © picture alliance / empics | Owen Humphreys
    Wegner, Matthias |
    Gil Scott-Heron, Ikone des Spoken Word und Vorreiter des Hip-Hop, verband Poesie mit Jazz, Soul und politischem Bewusstsein. Sein Konzert zeigt, wie eindringlich Musik und Worte zu Zeitzeugnissen voller Kraft und Relevanz werden.
