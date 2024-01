Notstand in Nigeria

Das medizinische Personal verlässt das Land

27:42 Minuten In Nigeria droht der Zusammenbruch des Gesundheitswesens - immer mehr Gesundheitspersonal verlässt das Land. © Getty Images / Emmanuel Osodi / Majority World

Sira Thierij, Steffen Angenendt, Katja Bigalke · 17. Januar 2024, 18:30 Uhr

Das Gesundheitssystem in Nigeria steht vor dem Kollaps. Mehr als 75.000 Krankenpfleger und Ärzte haben das Land in den letzten Jahren verlassen: Sie arbeiten lieber in Großbritannien, Irland oder Nordamerika, wo die Arbeitsbedingungen besser sind.