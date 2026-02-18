Gesundheitssystem

Briten und Franzosen kämpfen mit Engpässen

Ein Flur mit Krankenhauspersonal in England.
Das Gesundheitssystem in England, der National Health Service, bietet eine weitgehend kostenlose medizinische Grundversorgung für alle Einwohner © picture alliance / empics / Jeff Moore
Clara Hellner, Christine Heuer, Reinhard Busse, Katja Bigalke, Andre Zantow |
Die Finanzierung des Gesundheitssystems ist nicht nur in Deutschland eine Herausforderung. Andere Länder sparen und reformieren mit unterschiedlicher Ausrichtung. Was ist das effektivste System? Bei den Briten und Franzosen tun sich große Lücken auf.
