US-Gesundheitssystem

Kürzungen treffen auch Trump-Wähler

24:31 Minuten Zahnuntersuchung in einer mobilen Klinik im ländlichen US-Bundesstaat Indiana: Millionen Menschen in den USA haben keine reguläre Krankenversicherung. © Getty Images / AFP / Spencer Platt

Link kopieren/teilen Der Link wurde in die Zwischenablage kopiert.

Email Audio herunterladen

Die US-Regierung kürzt ab Januar 2026 bei der staatlichen Krankenversicherung für ärmere Menschen, um große Steuersenkungen zu finanzieren. Das trifft auch republikanische Wähler im ländlichen Arkansas, wo die Gesundheitsversorgung schon ausgedünnt ist.