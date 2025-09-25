US-Gesundheitssystem

Kürzungen treffen auch Trump-Wähler

In einer Turnhalle liegt ein junger Mann auf einem provisorischen Zahnarztstuhl und wird untersucht.
Zahnuntersuchung in einer mobilen Klinik im ländlichen US-Bundesstaat Indiana: Millionen Menschen in den USA haben keine reguläre Krankenversicherung. © Getty Images / AFP / Spencer Platt
Die US-Regierung kürzt ab Januar 2026 bei der staatlichen Krankenversicherung für ärmere Menschen, um große Steuersenkungen zu finanzieren. Das trifft auch republikanische Wähler im ländlichen Arkansas, wo die Gesundheitsversorgung schon ausgedünnt ist.
