Kunstband "Fecit"

Was Urhebersignaturen erzählen

Albrecht Dürers berühmtes Monogramm „AD": Der Maler, Grafiker und Kunsttheoretiker gilt als Wegbereiter des Markenrechts, sagt Paul Hertin.

Bereits in der Antike legten Künstler Wert darauf, ihren Namen an ihrem Werk anzubringen, erklärt Paul Hertin. Der Urheberrechtler hat sich für seinen Band „Fecit“ mit der Geschichte der Signaturen beschäftigt – und damit, was sie erzählen.