Kultur und Politik

Herbert von Karajans umstrittene Rolle in der NS-Zeit

10:55 Minuten Der Österreicher Herbert von Karajan (1908-1989) war einer der bekanntesten und bedeutendsten Dirigenten des 20. Jahrhunderts © picture alliance / United Archives / Sven Simon

Link kopieren/teilen Der Link wurde in die Zwischenablage kopiert.

Email Audio herunterladen

Tief in Archive vergraben hat sich Historiker Michael Wolffsohn. Seine Erkenntnis: Der verstorbene Stardirigent Herbert von Karajan war NSDAP-Mitglied, aber kein "Gesinnungsnazi". Das Beispiel zeigt das schwierige Verhältnis von Kultur und Politik.