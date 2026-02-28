Kultur und Politik
Der Österreicher Herbert von Karajan (1908-1989) war einer der bekanntesten und bedeutendsten Dirigenten des 20. Jahrhunderts © picture alliance / United Archives / Sven Simon
Herbert von Karajans umstrittene Rolle in der NS-Zeit
10:55 Minuten
Tief in Archive vergraben hat sich Historiker Michael Wolffsohn. Seine Erkenntnis: Der verstorbene Stardirigent Herbert von Karajan war NSDAP-Mitglied, aber kein "Gesinnungsnazi". Das Beispiel zeigt das schwierige Verhältnis von Kultur und Politik.