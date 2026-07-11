Samuel P. Huntington

Ein Intellektueller, der ein Schlagwort prägte

11:40 Minuten Dem Politikwissenschaftler Samuel P. Huntington (1927-2008) hat Cora Schmitt-Ott eine Biografie gewidmet, die im Wallstein Verlag erscheint. © imago / Christian Thiel / imago stock&people

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Samuel P. Huntington wurde durch das umstrittene Pamphlet "Kampf der Kulturen" berühmt. In ihrer ideengeschichtlichen Biografie zeichnet Cora Schmidt-Ott ein differenziertes Bild eines Intellektuellen, dessen Hypothesen die politische Rechte aufgriff.