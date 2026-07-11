Samuel P. Huntington
Dem Politikwissenschaftler Samuel P. Huntington (1927-2008) hat Cora Schmitt-Ott eine Biografie gewidmet, die im Wallstein Verlag erscheint. © imago / Christian Thiel / imago stock&people
Ein Intellektueller, der ein Schlagwort prägte
11:40 Minuten
Samuel P. Huntington wurde durch das umstrittene Pamphlet "Kampf der Kulturen" berühmt. In ihrer ideengeschichtlichen Biografie zeichnet Cora Schmidt-Ott ein differenziertes Bild eines Intellektuellen, dessen Hypothesen die politische Rechte aufgriff.