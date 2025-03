Geschlechterbilder

"Mann gegen Mann": Ein Mann denkt über Männer nach

So viel ist klar: Der Schriftsteller Matthias Politycki ist ein Mann. Aber was genau bedeutet das in Zeiten, in denen archaische Männlichkeitsbilder ein Revival feiern? Darüber denkt er in dem Essay “Mann gegen Mann” nach.