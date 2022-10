Bogenschießen ist viel mehr als Sport

Die Achtsamkeitsübung aus der Meditation soll helfen, im Sitzen mithilfe des Atems ganz in seinem Körper anzukommen. Und diese Übung nehmen wir jetzt mit in die bewegte Meditation, weil wir uns dann eben besser auf den Bewegungsablauf des Bogenschießens konzentrieren können.

Wir befinden uns auf einem nicht mehr genutzten Gelände der Deutschen Bahn in Berlin. Bäume und Sträucher haben die Brache zurückerobert. Lokschuppen und Baracken sind als Ateliers an Künstler vermietet. In einem der Gebäude hat auch Gerhard Wiedemann seine Bogenbauwerkstatt. Doch jetzt geht es erst mal auf die Knie; nach der Soto-ZEN-Tradition mit dem Gesicht nach außen. Nach etwa zehn Minuten machen meine Knie nicht mehr mit. Auch meine Lendenwirbel machen sich bemerkbar. Doch am schlimmsten ist, dass ich vorher nicht auf der Toilette war.