Gesichtserkennung in Argentinien

Künstliche Intelligenz als Gefahr?

22:11 Minuten Drei Viertel der Stadtfläche von Buenos Aires ist videoüberwacht. Auf vielen der Kameras könnte auch eine Gesichtserkennungs-Software laufen. Doch das System ist zurzeit aufgrund eines richterlichen Beschlusses abgeschaltet. © Sarah Pabst

Karen Naundorf, Sarah Pabst, Isabella Kolar · 30. Oktober 2023, 18:30 Uhr

Mehr als 15.000 Überwachungskameras gibt es allein in Buenos Aires. Doch verhaftet werden nicht unbedingt die Richtigen. Ein Fall für Argentiniens Justiz. Eine Recherche unterstützt vom Pulitzer Center on Crisis Reporting. (Erstsendung am 25.4.2023)