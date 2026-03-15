Kybernetik-Geschichte

Wie wir zu Maschinenmenschen geworden sind

35:18 Minuten
Schwarz-weiß Aufnahme von 1963 zeigt den Begründer der Kybernetik Norbert Wiener (1894-1964) vor einer Tafel mit mathematischen Formeln.
Die Kybernetik bestimmt unsere Gegenwart und wohl auch die Zukunft. Begründet wurde die Wissenschaft von dem Mathematiker und Philosophen Norbert Wiener (1894-1964) in den 1940er-Jahren. © Imago / Collection Usis Kharbin Tapabor
Eilenberger, Wolfram; Nosthoff, Anna-Verena |
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Die Kybernetik entstand in den 1940ern als Wissenschaft der Steuerung, Feedback-Schleifen und Maschinenmenschen. Heute prägt sie laut Philosophin Anna-Verena Nosthoff unsere digitale Gegenwart: Verhalten, Denken und wie wir uns regieren lassen.
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Ein akustischer Denkraum: über Alltägliches und Akademisches, über Sinn und Unsinn.

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