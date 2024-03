Ministerpräsident Markus Söder (CSU) hatte die Entscheidung bereits im vergangenen Dezember angekündigt. Auch in anderen Bundesländern wird über ein Genderverbot diskutiert oder es gibt bereits entsprechende Vorschriften, etwa in Hessen, Sachsen-Anhalt, Baden-Württemberg, Thüringen oder Sachsen. Eine bundeseinheitliche Regelung gibt es nicht.

Innenminister Joachim Herrmann kündigte in einer Pressemitteilung vom 19. März 2024 an, man werde sich an Beschluss des Rats orientieren. Außerdem sollten „Rechts- und Verwaltungsvorschriften so formuliert werden, dass sie jedes Geschlecht in gleicher Weise ansprechen, etwa durch Paarformeln oder geschlechtsneutrale Formulierungen. Dabei ist jedoch jede sprachliche Künstlichkeit oder spracherzieherische Tendenz zu vermeiden“, so der Christdemokrat.