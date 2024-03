So familiär die Anlässe auch gewesen sein mögen: Allein schon die Besetzung mit Chor, Solisten und Orchester deutet darauf hin, dass Hensel diese Werke nicht im halb öffentlichen Rahmen der Sonntagsmusiken in ihrem Berliner Haus in der Leipziger Straße 3 sah. Uraufgeführt wurden die beiden Kantaten jedoch erst in den 1990er-Jahren – Indiz einer systematischen Marginalisierung.