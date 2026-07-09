KI-assoziierte Psychosen

Wie Gespräche mit Chatbots unsere Wahrnehmung verändern können

36:51 Minuten Menschen berichten von Gesprächen mit KI-Chatbots, die sich verselbstständigen, von Gedanken, die sich verfestigen und von Ängsten, die daraus entstehen © picture alliance / imageBROKER / Anastasiia Torianyk

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Unterhaltungen mit Chatbots wirken zum Teil wie Gespräche mit echten Menschen. Aber was passiert, wenn ein KI-System nicht nur reagiert, sondern uns bestätigt und scheinbar versteht? Schon gibt es das Schlagwort von der KI-Psychose.