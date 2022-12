Dichter Uwe Kolbe

Die Entscheidung, das Gedichte schreiben zum Beruf zu machen, traf aber eher der Schriftsteller Franz Fühmann für ihn, so dass Kolbe mit 23 schon freier Autor war, in der DDR. Fühmann hat Uwe Kolbe sehr gefördert, für die Veröffentlichung seiner Gedichte gesorgt und ihm auch erste West-Reisen verschafft. Das hatte Folgen.

„Mir hätte man nie die andere Seite der Welt zeigen dürfen“, resümiert Kolbe heute. Er hatte sich zwar in der DDR bereits Ärger eingefangen, durfte nicht publizieren, glaubte aber weiter an die Idee des Sozialismus. Doch 12 Stunden in West-Berlin, als er zu einer Lesung ausreisen durfte, änderten das.