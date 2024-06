Auch in Bundesliga und zweiter Liga nehmen Videoschiedsrichter und ihre Assistenten im Kölner Keller auf dem Gelände der Deutzer Messe jeden Spieltag strittige Situationen unter die Lupe. Pro Spiel sitzen in der Regel vier Männer vor acht Bildschirmen.

Genau wie im Flugzeug-Cockpit braucht es in der hektischen Stadionatmosphäre unmissverständliche Ansagen. In diesem Kontext sei die „halbautomatische Abseitslinientechnologie“, die jetzt auch bei der Europameisterschaft eingesetzt wird, sehr hilfreich, sagt Christoph Bohl.

„Es gibt verschiedene Ideen. Es fängt bei den Bildern im Stadion an. Da ist das Problem momentan noch, dass die Stadionregie bei den Vereinen liegt beziehungsweise bei den Stadionbetreibern. Also nicht neutral ist, anders als bei internationalen Turnieren. Darüber werden Gespräche geführt.“

Bis auf die höchste schwedische Liga setzen inzwischen 29 der 30 europäischen Topligen auf Videoreferees. Überall würden ähnliche Verbesserungsvorschläge diskutiert, sagt der 55-jährige, der bis 2005 selbst Spiele gepfiffen hat, zuletzt in der fünftklassigen Oberliga.



„Das Thema Durchsagen ist auch eins, das so ein bisschen durch die Gegend wabert. Internationale Verbände machen das auch ziemlich unterschiedlich, bis hin zu Erklärformaten, vielleicht online oder im Fernsehen. Also da gibt´s momentan einige Ideen, die noch nicht spruchreif sind, aber über die wir nachdenken.“



Obwohl durch Videoassistenten, die immer bessere Technik nutzen, mehr Fehler korrigiert werden, ist der VAR bei vielen Fans noch nicht gern gesehen. In vielen Stadien wird auf Transparenten gefordert, den VAR wieder abzuschaffen, am besten sofort.