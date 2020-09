Funkhauskonzert mit Yusuf Sahilli Federleichter Folkpop aus Berlin

Moderation: Carsten Beyer

Im Funkhauskonzert: Yusuf Sahilli, Martin Krümmling und Damian Giambazi

Die folkorientierten Indie-Popsongs Yusuf Sahillis sollen Zuversicht verbreiten und passen schon allein deshalb bestens in "Zeiten wie diesen".

"Let’s Do That" heißt das aktuelle, im Juni dieses Jahres erschienene Studioalbum des in Berlin lebenden Musikers, Sängers und Songschreibers Yusuf Sahilli und seiner Band. Anders als beim Vorgänger- und Debütalbum "Atoms And The Void" (2018), dessen Songs Yusuf Sahilli noch allein geschrieben hat, entstanden die neuen Songs nunmehr im Team.

Musikalische Einflüsse global

Obwohl als Kind mit arabischer und türkischer Musik aufgewachsen, zog es Yusuf Sahilli immer schon zu westlicher Popmusik und klassischer Musik. Was aber nicht bedeutet, dass traditionelle Instrumente wie die Oud oder die Darbuka nicht zuweilen in den Live-Sound integriert würden.

Handgemachte Musik

Die Band favorisiert die englische Sprache für ihre Songs, die sowohl zwischenmenschliche als auch politische Inhalte zum Thema haben. Immerhin stehen die Beatles und vor allem John Lennon als ästhetische Vorbilder für die eigene Musik. Die nennt Yusuf Sahilli bewusst "handgemacht" und meint damit tatsächlich das gemeinsame und gleichzeitige Einspielen der Instrumente, und das ohne Soundspielerein. Beste Voraussetzungen, die melodiösen Songs auch live adäquat präsentieren zu können, wie heute Abend in unserem Live-Funkhauskonzert.

Yusuf Sahilli - Gitarren, Gesang

Damian Giambazi - Bass, Gesang

Martin Krümmling - Keyboard, Schlagzeug, Gesang

Funkhauskonzert

Live aus Raum Dresden von Deutschlandfunk Kultur