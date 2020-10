Funkhauskonzert mit dem Pulsar Trio Fusion, Jazz und Weltmusik

Moderation: Carsten Beyer

Beate Wein, Matyas Wolter und Aaron Christ (v.l.n.r.) spielen sein 11 Jahren intensiv zusammen. (Pulsar Trio / Andre Stiebitz)

Seit 2007 beeindruckt das Pulsar Trio mit seinem spitzfindigen Crossover von Jazz und Weltmusik. Sie spielen live in unserem Funkhaus in Schöneberg.

Die Sitar hat schon viele westliche Musiker fasziniert - mit ihrem exotischen Äußeren und ihrer jahrhundertealten Geschichte taucht sie sowohl in der Popmusik als auch im Jazz auf. Nur wenige Bands aber haben dieses Instrument so perfekt in ihren Sound integriert, wie das Pulsar Trio.

Begegnung in Indien

2007, bei einem Besuch in Kalkutta, lernten sich die Pianistin Beate Wein und der Sitar-Spieler Matyas Wolter kennen. Als kurz darauf noch der Schlagzeuger Aaron Christ zu ihnen stieß, war die musikalische Philosophie des Pulsar Trios gefunden: ein Cross-Over zwischen Weltmusik, Jazz und indischen Ragas, eine Mischung aus komplexen Rhythmen, eingängigen Melodien und dem flirrenden Klang der Sitar.

Live in Berlin

Drei Alben hat das Pulsar Trio bislang veröffentlicht und mehr als 500 Konzerte gespielt - vom spontanen Auftritt in der Fußgängerzone ihrer Heimatstadt Potsdam bis hin zu einem Konzert beim legendären Glastonbury-Festival in Großbritannien.

2014 wurde das Trio beim Rudolstadt-Festival mit dem Weltmusikpreis Creole ausgezeichnet und stellte vor kurzem auf seinem aktuellen Konzertalbum "Live in Berlin" einmal mehr unter Beweis, dass hier drei perfekt aufeinander abgestimmte Musiker agieren - voller Überraschungen und spontaner Improvisationen, in denen weltmusikalische und jazzige Elemente immer wieder gekonnt und aufs Neue miteinander verwoben werden.

Pulsar Trio:

Matyas Wolter - Sitar, Bass-Sitar

Beate Wein - Flügel, Bass Novation, Pianet

Aaron Christ - Schlagzeug