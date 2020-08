Funkhauskonzert mit dem Julia Hülsmann Quartett Kreative Impulse und lyrische Sounds

Moderation: Matthias Wegner

Julia Hülsmann Quartett (Dovile Sermokas)

Zum ersten Mal wird die Pianistin Julia Hülsmann mit ihrem Quartett live bei uns im Funkhaus auftreten. Es erwartet uns ein besonderer Abend mit einer innovativen und kontrastreichen Band.

Die Pianistin Julia Hülsmann gehört zu den anerkanntesten Jazzmusikerinnen in Deutschland und hat sich mittlerweile auch international durchgesetzt. Hülsmann gilt eigentlich als Trio-Spezialistin. Mit ihrem Bassisten Marc Muellbauer am Bass und Schlagzeuger Heinrich Köbberling am Schlagzeug bildet sie bereits seit den 1990er Jahren eine bestens funktionierende Einheit und hat mit diesem Format einige sehr ansprechende Platten aufgenommen.

Das Trio wird keinesfalls aufgegeben, aber die drei sind offen für neue Konstellationen und musikalische Begegnungen und haben auf dem letzten Album den Saxofonisten Uli Kempendorff mit an Bord, der für zahlreiche kreative Impulse sorgt und großen Anteil an einem lyrischen und farbenreichen Sound hat. Bei unserem Funkhauskonzert wird das Quartett neben dem Repertoire des Albums "Not far from here" auch neue Stücke ausprobieren.

Julia Hülsmann Quartett

Julia Hülsmann, Piano

Uli Kempendorff, Saxofon

Marc Muellbauer, Bass

Heinrich Köbberling, Schlagzeug

Funkhauskonzert

Live aus Raum Dresden von Deutschlandfunk Kultur