Friedrich Ani: "Bullauge"

Friedrich Anis neuer Roman beginnt mit der Dunkelheit. In "Bullauge" verliert der Polizist Kay Oleander bei einer Demonstration sein linkes Auge und so auch seinen Job. Dann trifft er auf Silvia Glaser, die arbeitslos wurde und in die rechtsextreme Szene abgerutscht ist. Zwei Leben, die dramatische Wendungen erfahren haben.