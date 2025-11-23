Buchverlage

Freundliche Übernahme eines Lebenswerks aus Büchern

55:34 Minuten Verlieren Verlage ihre Strahlkraft auf das Publikum, wenn die Gründer in Rente gehen? Der Weg zu einer guten Nachfolge ist weit und steinig. © picture alliance / Chris Emil Janßen / Chris Emil Janssen

Link kopieren/teilen Der Link wurde in die Zwischenablage kopiert.

Email Audio herunterladen

Auch Verlegerinnen und -verleger werden älter. Irgendwann müssen sie sich fragen, was aus dem Unternehmen, den Angestellten, Autoren und Buchrechten wird. Sollen sie ihr Lebenswerk an Erben übergeben? Oder verkaufen? Oder den Laden einfach zumachen?